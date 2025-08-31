A due settimane dalla campanella. Lavori in corso per tutta l’estate. Restyling in dirittura per 11 scuole

Ancora pochi giorni alla riapertura di nidi e scuole dell’infanzia, ed è già partito il countdown per la ripresa delle lezioni delle scuole primarie e secondarie che avverrà a metà mese. In vista del suono della campanella, stanno arrivando a conclusione gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà e in disponibilità del Comune di Modena.

Nell’estate 2025, in particolare, sono stati effettuati o sono tuttora in corso interventi per complessivi 354 mila euro, che saranno appunto ultimati entro l’avvio dell’anno scolastico.

Gli edifici scolastici interessati da lavori sono, nel dettaglio, il Cpia (Centro provinciale istruzione adulti), dove è in corso il ripristino dei solai e delle pavimentazioni di due aule al piano terra, e relativi tinteggi; la scuola Mattarella, con il rifacimento degli spogliatoi della palestra, dove è stata realizzata la caldana, la pavimentazione e la tinteggiatura, oltre alla rimozione del geotetto in copertura e alla sistemazione di infiltrazioni, ma anche la scuola Cittadella, dove si è proceduto al rifacimento delle coperture dei terrazzi e alla sistemazione del marciapiede perimetrale.

Al nido e alla scuola dell’infanzia Famigli sono state ripristinate le pavimentazioni esterne ed è in corso il ripristino dei camminamenti esterni, la scuola Bersani ad Albareto è stata interessata dal rifacimento della caldana e della pavimentazione del corridoio al piano rialzato, oltre alla tinteggiatura dell’atrio e dei bagni, mentre alla scuola dell’infanzia Edison è stato rifatto il manto di copertura nei terrazzi perimetrali e alla scuola media Ferraris porzioni di pavimentazione all’interno del plesso. La scuola Galilei è stata oggetto di rifacimento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche dell’ingresso, mentre al Centro giochi Stregatto, parte della struttura del nido Barchetta, sono stati tinteggiati i locali, così come gli ambienti della sala conferenze di Memo. Al nido Forghieri il bagno della sezione medi è stato trasformato in bagno per la sezione lattanti e, alla scuola Marconi – Palamadiba, infine, è stata rifatta la copertura della palestra al primo piano e i locali pertinenziali.