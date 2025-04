A "FashionEx" tutti gli operatori del settore moda

Si conferma un punto di riferimento per il comparto: è ‘FashionEx’, ovvero ‘Italian Fashion Exibition’, l’evento della moda che si svolge a Carpi e che parte esclusivamente dalla volontà delle singole imprese, senza alcun coinvolgimento istituzionale. L’appuntamento esclusivo riservato agli operatori del settore moda, si terrà il 13 e 14 maggio a ‘La Baracca sul Mare,’ location d’eccezione e molto suggestiva nel cuore del distretto tessile emiliano. "Questa edizione di ‘FashionEx’ - spiega Niko Mecugni, coordinatore della manifestazione - registra una partecipazione record di espositori provenienti da tutta Italia, pronti a presentare in anteprima assoluta le nuove collezioni donna primavera/estate 2026. Un’occasione unica per scoprire tendenze, materiali, colori e visioni che guideranno la prossima stagione della moda". Nell’edizione di maggio saranno, infatti presenti 21 espositori (rispetto ai 19 di novembre), di cui quattro storiche aziende del territorio. Evidente è la soddisfazione degli organizzatori: "‘FashionEx è diventato in breve tempo un punto di riferimento per il settore – prosegue Niko Mecugni –. Il numero crescente di espositori e l’interesse da parte degli operatori ci conferma che stiamo seguendo la direzione giusta: valorizzare il Made in Italy e offrire un palcoscenico concreto alla creatività ed al business". Due giornate dedicate agli addetti ai lavori, tra incontri professionali, nuove collezioni e aggiornamento sulle tendenze della prossima stagione.

m.s.c.