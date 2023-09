A febbraio scorso stessa dinamica all’istituto Corni

A febbraio dello scorso anno un episodio analogo accadde all’istituto Corni in largo Aldo Moro. Tre minori fecero irruzione all’interno dell’istituto tecnico industriale Corni per poi entrare in una delle aule. La professoressa, intenta a fare lezione, avrebbe invitato i ragazzi ad uscire ma gli studenti avrebbero inveito contro l’insegnante per poi spintonarla.

A quel punto due alunni della classe avrebbero preso le parti della prof, soccorrendola e cercando di allontanare i tre intrusi. Uno dei due giovani ‘soccorritori’, però, nella colluttazione con gli altri tre minori sarebbe caduto violentemente a terra. Sul posto è arrivata poco dopo l’ambulanza, che ha trasportato il ragazzino, lievemente ferito a causa dei traumi legati alla caduta, in ospedale.

L’istituto Corni l’anno scorso è stato teatro di diversi episodi violenti tanto che il prefetto Camporota, qualche giorno fa, ha scelto proprio quella scuola per ’inaugurare’ con le autorità scolastiche l’avvio delle lezioni.