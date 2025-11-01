A Finale il Natale accende il Duomo col flauto di Griminelli

Sulle note di un flauto magico, Finale Emilia prepara un suggestivo evento di musica e di solidarietà. Venerdì 19 dicembre lo splendido Duomo, rinato dopo il terremoto del 2012, accoglierà uno speciale Concerto di Natale con il celebre flautista Andrea Griminelli (foto), l’Octa Jazz Quartet, il coro ’Voci di pace’ (che riunisce ’Erga Omnes’ di Finale e ’Agape’ di San Felice) diretto da Lorenzo Fioratti e il Piccolo coro ’Sorridi con noi’ guidato da Lucia Tassi. Il ricavato netto della serata – organizzata da Sauro Campioni e condotta da Nicola Franceschini – verrà destinato alla Fondazione Telethon, tramite il coordinamento di Ferrara, per la ricerca sulle malattie genetiche rare. "In questo evento io vedo un simbolo di coesione e di comunità", ha sottolineato il sindaco di Finale Claudio Poletti, alla presentazione in sala consiliare. "E a pochi giorni dal Natale, il concerto ci offrirà anche un significato spirituale – ha aggiunto il parroco don Daniele Bernabei –. Nella bellezza della musica si riflette l’opera di Dio".

Il programma del concerto non sarà soltanto di tono natalizio. "Non voglio ancora svelare sorprese, ma stiamo preparando alcuni arrangiamenti anche di brani che non ho mai eseguito. E non mancheranno ovviamente le perle del maestro Morricone", ha anticipato Andrea Griminelli che, in collegamento da Roma, si è detto felice di ritrovare anche i piccoli cantori di ’Sorridi con noi’, un progetto musicale e formativo avviato già più di quarant’anni fa e che si rinnova con le generazioni: "Con loro ho già condiviso esperienze bellissime, come i concerti con Zucchero, Andrea Bocelli e Nek", ha ricordato Griminelli. Fra grandi e piccoli, saranno più di cento i coristi in Duomo: una vera festa.

L’abbraccio di note si legherà a un obiettivo di profonda civiltà, la lotta alle malattie genetiche rare che Telethon porta avanti dal 1990. "L’entusiasmo che abbiamo percepito qui a Finale è meraviglioso – ha detto Giuliano Ferriani, coordinatore della Fondazione Telethon a Ferrara –. La ricerca ha portato già a individuare soluzioni per alcune malattie. Ogni giorno si compiono passi avanti, e ogni aiuto è fondamentale".

"Lo screening neonatale può consentire di individuare diverse malattie rare, per poter intervenire tempestivamente", ha aggiunto Claudio Benvenuti, ‘anima’ del Telethon a Ferrara, che ha ricordato il caso della piccola Gioia di Formigine, affetta da leucodistrofia metacromatica, per la quale si è impegnato anche Nek.

I biglietti per il concerto finalese (posti numerati a 25 euro) sono a disposizione presso la parrocchia di Finale, info@parrocchiafinale.it o al numero 053592511.