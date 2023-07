"A fine mese a San Cesario arriverà un nuovo medico"

Potrebbe sbloccarsi presto, e in maniera positiva, la questione dei medici di base di San Cesario, che ora sono soltanto due rispetto ai quattro che dovrebbero essere. A dare notizie in tal senso è la consigliera di opposizione Sabina Piccinini (nella foto), che dopo avere ricevuto dalla Regione una risposta alla sua richiesta di chiarimenti sul tema spiega: "Dovrebbe arrivare entro fine mese il nuovo medico di base tanto atteso dai sancesaresi. I due medici rimasti non possono accettare nuovi pazienti avendo raggiunto il numero massimo per legge. Dopo la nostra segnalazione all’Assessore regionale alla Santà, Raffaele Donini – prosegue la consigliera di Nuovo San Cesario - finalmente dalla Regione sono pervenuti i necessari chiarimenti e così si scopre che già nell’ottobre dell’anno scorso l’Ausl aveva tentato l’assegnazione di un medico di base per il nostro paese, ma nessuno aveva accettato. Lo scorso marzo la Direzione del Distretto sanitario ha ripubblicato i posti vacanti, compreso quello di San Cesario, ritentando una nuova assegnazione che dovrebbe avvenire, appunto, entro la fine di luglio. Secondo quanto riferito nella lettera inviata al nostro Gruppo, qualora, ancora una volta, nessun medico dovesse accettare, l’Ausl si attiverà alla ricerca di un medico temporaneo".

Piccinini poi continua rilevando: "Quasi cinque mesi sono passati dal pensionamento della dott.ssa Bonesi, storico medico di base con più di mille pazienti. Quanti pazienti sono ormai migrati verso studi medici di altri Comuni del distretto? Quanti decideranno di cambiare nuovamente medico di base per ritornare in paese? Perché il medico temporaneo non è stato cercato dall’Ausl già ad ottobre dell’anno scorso, quando la prima assegnazione andò deserta? L’arrivo di un nuovo medico, anche se temporaneo, per il nostro paese, è comunque una bella notizia, se si considera l’inspiegabile difficoltà nel reperire medici sia a livello sia nazionale che regionale".

In effetti, nella risposta che il Settore Assistenza Territoriale della Regione ha dato a Piccinini, si legge tra l’altro: "Nel caso in cui anche l’assegnazione del mese di luglio dovesse andare deserta, si procederà ad eventuale valutazione, secondo i nuovi ambiti, per la ricerca di un medico temporaneo, considerando però che al momento attuale la difficoltà nel reperire medici è un fenomeno sia nazionale che regionale. Da ultimo, si precisa che per le persone fragili e con difficoltà di deambulazione è previsto che il medico possa attivare, se sussistono le necessità cliniche, l’Assistenza Domiciliare…Consapevole della situazione, l’Azienda sta valutando tutte le possibilità per cercare di risolvere la criticità nel contesto attuale del comune di San Cesario".

Marco Pederzoli