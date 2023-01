A fuoco 30 cassonetti

Superlavoro per i vigili del fuoco nel Modenese che, nella notte di San Silvestro, sono intervenuti per spegnere una trentina di cassonetti dati alle fiamme in tutta la provincia.

Due squadre, da Pavullo a Fanano, sono state invece impegnate da mezzanotte all’alba per l’incendio di una abitazione a Felicarolo di Fanano in via Poggio.

A bruciare una porzione di tetto in legno. Il rapido intervento dei pompieri ha evitato la propagazione delle fiamme ad altre stanze della casa.

I danni alla copertura sono però rilevanti.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.