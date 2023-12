A Levizzano l’esperienza del villaggio dove ebrei e arabi sono in pace

Evento molto speciale, considerata anche la situazione internazionale, domani pomeriggio alle 16,30 al castello di Levizzano. E’ infatti in programma un intervento di Pietro Maria Cerati, vicepresidente di Neve Shalom Wahat al-Salam Italia, associazione che sostiene l’esperienza di Neve Shalom Wahat al-Salam, un villaggio che si trova in Israele e che volutamente ha il doppio nome in ebraico e in arabo perché qui, nonostante tutto, si sta coltivando l’esperienza di una convivenza pacifica tra israeliani e palestinesi.

Non a caso, la traduzione italiana del nome del villaggio è "Oasi di pace". Si tratta infatti di una comunità intenzionale di famiglie – l’unica, in Israele – metà ebree e metà palestinesi, tutte di cittadinanza israeliana, che hanno scelto di abitare e far studiare i propri figli insieme dando vita a un modello concreto di coesistenza alla pari.

Nato dal coraggio e dalla passione del domenicano padre Bruno Hussar, il villaggio fu fondato nel 1972 ed esiste tuttora. "Consideriamo nostra responsabilità – ha commentato la vicesindaca Giorgia Mezzacqui, che ha fortemente voluto questo evento – facilitare una riflessione e un dialogo sincero, anche se difficile, in questo momento storico disastroso". Una piccola comunità esempio di pace.

m.ped.