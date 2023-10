A lezione di emergenza con la Protezione Civile

Devastanti incendi, persone scomparse, malori e sirene spiegate. Ma...non preoccupatevi, è soltanto un’esercitazione. Cavezzo da ieri ospita la dodicesima edizione del campo formativo di Protezione Civile dell’iniziativa "La Protezione Civile Siamo Noi". Nessun allarme, dunque, in caso di sirene o nuvole di fumo: durante l’iniziativa, che vede la partecipazione di 50 giovanissimi volontari, vengono simulate varie situazioni di emergenza anche la notte, in particolare nell’area del Palazzetto dello sport. In questi due giorni, gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori di Mirandola e Finale Emilia lavorano al fianco dei volontari di Protezione Civile delle associazioni locali e dell’intera Area Nord. Due giorni intensi, dunque, per i ragazzi, che ieri hanno anche dormito e mangiato nel campo emergenziale allestito nella zona del Palazzetto. Tanto l’entusiasmo nell’aria: "Ho partecipato anche lo scorso anno: essendo già in Croce Blu comunque ci avevano parlato dell’iniziativa: mi è piaciuta molto e ho deciso di rifarla – ha spiegato Elena Riazzi del Galilei –. Oggi abbiamo imparato come fare un massaggio cardiaco, le manovre basilari di soccorso e stiamo imparando a montare una tenda. Entrare in protezione civile è una cosa che dovrebbero fare tutti e stiamo anche facendo amicizia con persone nuove".

Filippo Pecorari, coordinatore di protezione civile, ha sottolineato come i volontari all’opera siano 120. "Raggruppano tutti i gruppi comunali, Croce Blu, croce rossa dell’Area Nord, Gev, Gel e abbiamo cinquanta ragazzi delle superiori di Mirandola e Finale. Daremo la possibilità ai ragazzi di vivere un’esperienza di quello che è il sistema di protezione civile dall’interno, tutte le componenti: quelle sanitarie, il soccorso tecnico urgente con i vigili del fuoco e la parte logistica, il rischio idraulico che sono i principali rischi del nostro territorio. Inoltre faremo manovre sanitarie e ricerca persona con l’ausilio delle unità cinofile della croce rossa di Modena".