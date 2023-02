A Magreta arriva la fibra ottica Ecco dove

La fibra arriva a Magreta. Hanno preso infatti il via i lavori per la posa della fibra ottica in via Colombo e via Spezzani a Magreta. Gli interventi, realizzati da Open Fiber, si inseriscono in un piano esteso a tutto il territorio per rendere Formigine e le sue frazioni sempre più "smart". Come stabilito dalla convenzione tra Open Fiber e il Comune di Formigine, oltre il 70% del piano di installazione viene eseguito mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aree già esistenti, mentre gli scavi sono effettuati privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale, come avverrà a Magreta, dove sono assenti condutture preesistenti su cui intervenire.