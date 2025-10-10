"A Maranello nascerà M-Tech, polo formativo per tecnici dell’auto"

Altri investimenti per la Ferrari in quel di Maranello. Nascerà infatti nella città del cavallino rampante la M-Tech Alfredo Ferrari, "un polo formativo all’avanguardia, che fornirà conoscenze tecniche per una nuova era, formando e ispirando nuove generazioni di ingegneri, tecnici e innovatori". Ad annunciarlo John Elkann, presidente di Ferrari, in occasione del Capital Markets Day. "La M-Tech Alfredo Ferrari, dove la M sta per Maranello, Tech per Tecnologia e Alfredo Ferrari è il nome sia del padre, che del fratello che del figlio maggiore di Enzo Ferrari, aprirà le sue porte nel 2029, anno in cui celebreremo anche il centenario della fondazione della Scuderia Ferrari. La M-Tech Alfredo Ferrari – ha proseguito Elkann - spianerà la strada alle innovazione del futuro, nell’interesse dell’intera Motor Valley, accogliendo persone provenienti da tutto il mondo". La M-Tech Alfredo Ferrari sarà realizzata grazie alla collaborazione fra Ferrari, Fondazione Agnelli, Comune di Maranello, Provincia di Modena e Regione Emilia-Romagna. "Fedeli al nostro storico impegno verso l’istruzione, continuiamo a restituire valore alla nostra comunità locale – ha detto l’amministratore delegato Benedetto Vigna – promuovendo l’eccellenza per le generazioni future. I nostri progetti educativi mettono al centro l’innovazione, sostenendo iniziative a Maranello, in Emilia-Romagna e in tutta Italia. Il nuovo progetto avrà l’obiettivo di offrire una formazione altamente specializzata e di ispirare la prossima generazione di tecnici e ingegneri, che guideranno l’innovazione nell’industria automotive a livello internazionale".