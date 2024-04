A Medolla Orlandi e Caselli si laureano campioni provinciali

Elia Caselli tra gli esordienti del 1° anno e Simone Orlandi tra quelli del 2° hanno indossato la maglia di campioni provinciali a Medolla, mentre in quel di Castiglione Fibocchi (Arezzo) ha centrato il primo successo stagionale, tra le allieve, la carpigiana Alessia Orsi. Nell’apertura stagionale dei Giovanissimi a Salsomaggiore invece, ha colto un buon argento Flavio Mattia Richeldi (Ciclistica Maranello). Medolla con l’impegno del sindaco Alberto Calciolari, l’assessore allo sport Stefano Bonfatti e l’organizzazione tecnica della Pol.S.Marinese, ha visto protagonisti oltre un centinaio di esordienti. Nella prima gara riservata a quelli del 1° anno si è imposto per distacco il bolognese Sergio Pellegrino (Ceretolese) con il romagnolo Omar Berlini (F.Coppi) giunto a 21’’ regolando il gruppo: tra questi ha chiuso all’8° posto Elia Caselli (Calcara) di Spilamberto, primo del modenesi che ha vestito la maglia di campione provinciale 2024, consegnata dal presidente onorario Ercole Morselli.Tra gli esordienti del 2° anno successo allo sprint del reggiano Leonardo Manfredi (S.C.Cavriago) che ha preceduto per il podio Nicolò Astara (Cotignolese) e Federico Tommasetti (Team General); migliore dei gialloblù 8° Simone Orlandi (Pol.S.Marinese) che ha avuto la meglio su Federico Ganzaroli (S.C.S,Felice sul Panaro) bissando il titolo conquistato lo scorso anno a Castelnuovo Rangone. Prima vittoria stagionale tra le allieve per Alessia Orsi (Calderara), in terra toscana, con la serramazzonese Anna Mucciarini (Mazzano) che ha chiuso con una pregevole quinta piazza. Tra gli juniores il campione provinciale Armin Caselli (Team Paletti) si è piazzato 10° a Cattolica nell’impegnativa 23^ Colli Marignanesi, vinta dall’azzurro Donati che ha preceduto il ceco Podaril. A Salsomaggiore Terme il portacolori della Ciclistica Maranello Flavio Mattia Richeldi è stato l’unico modenese a salire sul podio nella gara parmense che ha visto al via oltre un centinaio di atleti emiliani e lombardi.

Andrea Giusti