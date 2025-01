"A Milano abbiamo dimostrato che non molliamo": "Partita delicata, ma siamo pronti a lottare"

La Vero Volley viene da un’impresa sfiorata all’Allianz Cloud di Milano, dove ha perso 3-0 ma con parziali altissimi, il primo set conclusosi addirittura 42-40. Ecco allora che la sfida con Modena viene reputata fondamentale nell’ambiente, lo hanno ribadito sia coach Massimo Eccheli che il palleggiatore Fernando Kreling Cachopa (foto): "A Milano abbiamo fatto una grande partita – le dichiarazioni proprio del regista della Nazionale brasiliana – ma non siamo stati bravi a chiudere le occasioni a nostro favore nei finali di set, nei momenti importanti, anche quando eravamo un punto o due punti avanti. Lo spirito però è quello giusto, non mollare mai: dovremo portarlo avanti anche contro Modena".

Il coach della Vero Volley, Massimo Eccheli, è estremamente realistico per la sfida contro la Valsa Group ma ci crede perché, come il suo palleggiatore, ha visto nelle ultime uscite l’atteggiamento giusto per uscire definitivamente dalla crisi: "Ci aspetta una sfida delicata contro Modena, una squadra che sappiamo non concederà nulla visto che come noi è a caccia di punti che le serviranno per la propria stagione. Del resto, ogni partita diventa sempre più impegnativa per noi, considerando la nostra posizione in classifica. Sarà fondamentale quindi sfruttare al meglio le occasioni che riusciremo a crearci per cercare di invertire la rotta di un stagione che finora, in SuperLega, è stata avara di soddisfazioni. La squadra, però, sta dimostrando di essere viva ed è determinata a lottare fino alla fine ed è ciò che faremo in ogni incontro di qui a marzo".

Insomma, Modena sa che avrà di fronte una squadra determinata a lottare e a dimostrare che la prima parte di stagione non rispecchia i suoi veri valori.