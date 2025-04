A Milano l’ultimo avvistamento di Daniela. Il segnale del telefono indica sempre Vitriola

L’ultimo presunto avvistamento di Daniela risale al dieci febbraio: una donna contattò l’avvocato del fratello Alberto, Deborah de Cicco, affermando di aver notato una ragazza molto simile alla 31enne al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano. "Era malconcia in compagnia di un uomo con problemi di alcolismo" raccontò.

Qualche giorno prima c’era chi aveva sostenuto di aver incontrato Daniela Ruggi in stazione, a Bologna. Poi ci sono gli avvistamenti di ottobre, del 23 per precisione, a Porta Aperta e quelli nelle varie stazioni tra Modena e Sassuolo. L’amico napoletano, Sossio Varra, all’uscita dal carcere di Napoli (dove era detenuto per altro reato) aveva sostenuto però di non essersi recato ad ottobre nel centro di prima accoglienza insieme alla 31enne e di averla sentita ben prima rispetto a quando la procura indica la scomparsa della giovane, il 20 settembre scorso. Ad oggi l’unico elemento certo resta uno: Daniela si recò in ospedale a Sassuolo a seguito di una caduta il 18 settembre del 2024 e in quell’occasione fu visitata e riaccompagnata poi a casa, a Vitriola di Montefiorino, dai volontari.

Il 19 la mamma la sentì telefonicamente ma dal 20, il giorno successivo, il telefonino della 31enne iniziò a squillare a vuoto. Il segnale del cellulare in uso a Daniela Ruggi è sempre rimasto nel ‘perimetro’ di Vitriola: questo elemento porta a supporre che Daniela, da Vitriola, non se ne sia mai andata.

v.r.