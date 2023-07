A Mirandola si ricorda il maestro Gino Gavioli

Fino al 30 luglio, nella sala Edmondo Trionfini a Mirandola sarà allestita una mostra dedicata al Maestro Gino Gavioli. La mostra, organizzata da ‘Gli Amici della Consulta’ (Associazione di Promozione Sociale) di Mirandola, è organizzata in occasione dei cento anni dalla nascita di Gavioli. Gino Gavioli fondò con il fratello Roberto la Gamma Film, importante casa di produzione. In questa struttura, Gino creò numerosi indimenticabili personaggi per il ‘Carosello’ televisivo. E nel settore delle illustrazioni, Gavioli collaborò con diverse testate (il Corriere dei Piccoli, il Monello, il Giornalino) realizzando principalmente storie destinate ai ragazzi, pubblicando poi riduzioni a fumetti delle fiabe più famose. La mostra che si svolgerà a Mirandola è testimonianza di un duraturo rapporto di amicizia con Gino Gavioli da parte di persone originarie della Bassa Modenese, in particolare il fossese Otello Bertoli che ha collaborato alla progettazione e realizzazione di questa esposizione.

m. s. c.