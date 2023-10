A Mirandola sparisce la bandiera israeliana

Un altro gesto di intolleranza alimenta a Mirandola. Fatta sparire davanti alla sede del municipio la bandiera di Israele, che nel pomeriggio di lunedì era stata fatta issare dall’amministrazione comunale accanto a quelle di Italia, Unione Europea e Comune di Mirandola. Il fatto, opera di ignoti in quanto non vi è stata finora alcuna rivendicazione, – secondo quanto segnalato da una nota del Comune – risalirebbe alla notte fra lunedì e martedì (ieri per chi legge ndr). Questo "vilipendio" della bandiera israeliana non è comunque un fatto isolato, "ma è la dimostrazione di un clima diventato incandescente che vive di provocazioni". Esso fa seguito infatti ad un altro episodio di vandalismo, verificatosi nell’agosto 2022, quando furono strappati i fiori di un’opera alla memoria delle vittime del terremoto del 2012, installata a decoro dei pannelli eretti a delimitazione del cantiere del Teatro Nuovo, e anche alle polemiche che hanno preceduto e accompagnato il passaggio, in occasione della festa di Liberazione, della "Colonna della Libertà". La decisione di issare la bandiera di Israele era stata adottata a "testimonianza di vicinanza ad un popolo colpito dal violento attacco terroristico, rivendicato dal fondamentalismo di matrice islamica. La sua esposizione – spiegano dal Comune - rappresenta un atto voluto dall’amministrazione, nella contestuale speranza che possano dissiparsi il prima possibile i crescenti venti di guerra dal Medio Oriente".

E a conferma del clima di tensione che ha preceduto il furto della bandiera, fin dalla sua esposizione erano stati postati decine di commenti minacciosi ed antisemiti apparsi nella "sezione commenti" sulla pagina instagram dell’Ente, tanto che dall’amministrazione parlano di "un’azione chiaramente intimidatoria che non farà recedere l’ente. Nel pomeriggio di oggi (ieri per chi legge ndr), ciò che è stato asportato sarà ripristinato e la zona sarà maggiormente presidiata". Sull’episodio intervengono anche Antonio Platis e Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia, che qualificano l’accaduto come "atto gravissimo" e aggiungono che "chi fiancheggia i terroristi palestinesi e minaccia Israele va fermato subito e perseguito".

