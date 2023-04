A Mirandola strappo dell’Anpi "Festeggiare così non ci interessa"

di Alberto Greco

Una insolita giornata di primavera piuttosto fredda ha caratterizzato le due distinte iniziative del 25 Aprile a Mirandola, dove dopo settimane di polemiche si è consumato lo strappo tra Anpi e amministrazione. La distanza la si è ben percepita quando il sindaco Alberto Greco, al termine del suo discorso commemorativo, ha invitato la presidente della sezione Anpi di Mirandola Caterina Dellacasa a salire sul palco. E lei in piazza come altri aderenti ad Anpi ha opposto il proprio rifiuto dicendo che "non saliremo sul palco delle celebrazioni, perché non siamo stati coinvolti ed invitati, ma soprattutto perché nel merito e nella forma non condividiamo queste celebrazioni".

Caduti nel vuoto i toni all’apparenza concilianti dei discorsi ufficiali tenuti da Della Casa e da Greco. Il fossato scavato nei mesi che hanno preceduto la decisione di fare arrivare nella città dei Pico la ’Colonna della Libertà’, sfilata di 120 mezzi militari e oltre 400 figuranti, organizzata dalla omonima associazione sotto l’egida di due musei della Seconda Guerra Mondiale, quello di Felonica (Mantova) e di Scarperia (Firenze), è parso insuperabile. Nonostante "Lo abbiamo già detto e lo ribadiamo – ha spiegato Dellacasa – non ci interessa dare giudizi su chi rievoca, e nello specifico sul lavoro svolto dal e nel ’museo della Seconda Guerra Mondiale del Po’, che è sicuramente mosso da intenti di collezionismo, rievocazione e divulgazione storica". La mattinata mirandolese ha vissuto quindi due distinti momenti celebrativi. Di prima mattina alle 9 con un corteo promosso autonomamente da Anpi, Arci, Cgil e Cisl, che ha visto presenti anche i parlamentari Andrea De Maria e Stefano Vaccari del Pd. "Lo abbiamo fatto – hanno spiegato De Maria e Vaccari – nella consapevolezza che nell’antifascismo e nella Resistenza ci sono le radici della nostra democrazia e della nostra Costituzione. Tanti cittadini hanno raccolto oggi (ieri per chi legge ndr) l’invito dell’ Anpi a respingere ogni forma di revisionismo e ogni tentativo di riscrivere la storia".

Questo corteo nel suo percorso ha toccato e reso omaggio ai cippi e ai luoghi della memoria dei caduti per mano nazifascista. "Siamo orgogliosi – ha detto Dellacasa – perché noi, in questa ora abbiamo fatto ciò che andava fatto e soprattutto come andava fatto. Abbiamo ricordato l’onore e il valore dei nostri caduti partigiani, della libertà e della pace".

Poco più tardi, alle 11.30 in una piazza stracolma di gente, che ha fatto da cornice anche lungo le vie del passaggio della carovana, Mirandola ha accolto l’arrivo della ’Colonna della Libertà’, giunta da San Felice. "Sinceramente nel momento in cui c’è una visione unitaria per riconoscere tutti il valore della Resistenza – ha commentato l’ex parlamentare Carlo Giovanardi sul palco a nome della altre associazioni partigiane (Fiap e Fivl) – questa polemica fatta dal Pd su 5-6 mezzi d’epoca dell’esercito tedesco confusi tra gli altri mi sembra una cosa surreale e incomprensibile".

E a motivare l’incredulità per una giornata che doveva essere vissuta da tutti come una giornata di festa ci ha pensato il sindaco Greco che ha affermato: "Rigetto, e a mio modo mi oppongo, a chi sceglie di suddividere con slogan o formule propagandistiche, il bene ed il male. Agli italiani che scelsero di combattere, dalla parte sconfitta dalla storia, non va negata la pietà. Se così fosse si darebbe nuovo ardore ad una fiamma di odio e contrapposizione che, a quasi otto decenni di distanza, è giusto provare a spegnere con l’unico intento di preservare la pace e possibilmente unirsi alla ricerca di una memoria condivisa e, finalmente pacificata".