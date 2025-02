"A Modena scelte condivise"

Il Forum Terzo Settore esprime "apprezzamento sul lavoro svolto nei mesi scorsi sulle scelte del Bilancio 2025" e per come "tutte le parti sociali siano state coinvolte dall’amministrazione comunale". "In questi incontri – si legge in una nota – abbiamo posto l’accento su come sia sempre più necessaria la cosiddetta ’amministrazione condivisa’ e le modalità operative della co-programmazione e della co-progettazione tra gli enti locali e il terzo settore, che negli anni diventeranno sempre più di attualità. Ci si è accordati per mettere in campo un calendario di incontri con i diversi assessorati che agiscono nelle aree di nostra competenza (sociale, cultuale, sportivo, di assistenza), con alcuni dei quali abbiamo già un confronto strutturato. La Legge Regionale, infatti, vuole che, con il modello dell’Amministrazione Condivisa, la Pubblica Amministrazione e gli enti di terzo settore possano collaborare in un rapporto ’tra pari’ nell’identificazione dei bisogni e delle strategie da mettere in essere per migliorare la qualità della vita della comunità".

"Siamo consapevoli che da anni la pubblica amministrazione si trovi a fronteggiare tagli sempre più importanti. L’aumento, anche se minimo, di alcune ‘imposte’ non fa mai molto piacere però l’aver accettato di allargare la platea dell’esonero dal pagamento dell’addizionale comunale Irpef fino a 15mila euro (riguarda a Modena circa 45.000 persone) può essere un segnale importante, come l’aver introdotto il principio di progressività nell’accesso ai Servizi a domanda individuale attraverso la rimodulazione di rette e tariffe, per noi un altro segnale di chiara scelta sociale".

Non la pensa così Alberto Bosi di Alternativa Popolare: "La Giunta Mezzetti si appresta ad approvare un aumento generalizzato di tutte le imposte locali. Peggio di così non poteva andare! Questo aumento storico della tassazione locale colpirà in particolare il ceto medio compreso quello medio/basso con redditi che vanno da 15 mila a 30 mila euro. Tante persone rientrano in questa fascia di reddito e non possono certo considerarsi abbienti. Anziché revisionare e razionalizzare una spesa comunale di oltre 400 milioni di euro il centro sinistra si accanisce ancora una volta contro il ceto medio".