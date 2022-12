A Modena si vive ancora bene ma aria e sicurezza sono da migliorare

Gli anni passano, ma le classifiche della qualità della vita – stilate, va detto, con abbondanza di dati – ci dicono sempre la stessa cosa. E cioè: a Modena si vive bene, ma l’aria che si respira è terribile – non stiamo esagerando – e i reati sono tanti. Se quest’ultimo fronte può essere visto come il rovescio della medaglia della ricchezza (provincia benestante, più furti in casa), il primo punto resta il protagonista dei nostri incubi. Modena deve essere un laboratorio verde, deve fare il massimo per mitigare il grigiore del suo cielo.