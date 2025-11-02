L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L’importanza delle fasce
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Andrea Delogu Ballando Terremoto oggi Fuga Elia Del GrandeRave party abusivoAppartamento occupatoKaty Perry Bologna
Acquista il giornale
CronacaA Modena torna il mega rave: 5mila nella fabbrica abbandonata
2 nov 2025
VALENTINA REGGIANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. A Modena torna il mega rave: 5mila nella fabbrica abbandonata

A Modena torna il mega rave: 5mila nella fabbrica abbandonata

Era la notte di Halloween di tre anni fa quando l’area di Modena Nord fu invasa da migliaia di giovani...

Era la notte di Halloween di tre anni fa quando l’area di Modena Nord fu invasa da migliaia di giovani...

Era la notte di Halloween di tre anni fa quando l’area di Modena Nord fu invasa da migliaia di giovani...

Era la notte di Halloween di tre anni fa quando l’area di Modena Nord fu invasa da migliaia di giovani diretti a un maxi rave abusivo, organizzato attraverso il dark web. Proprio a seguito del raduno ‘clandestino’ l’allora neo ministro Piantedosi firmò il decreto per istituire il reato di invasione di terreni. In barba al provvedimento, però, i raver lo hanno rifatto e sempre a Modena, in un altro capannone situato in una zona industriale strategica, accanto all’autostrada, a Campogalliano. Venerdì sera, centinaia di auto e camper sono confluiti nell’ex fabbrica della Bugatti, ex stabilimento simbolo della Motor Valley, chiuso negli anni novanta. A distanza di tre anni, la festa della streghe è tornata sotto la Ghirlandina e venerdì è partita la musica mentre il corteo di centinaia di mezzi in arrivo ha paralizzato – non senza polemiche – le strade della città. Imponente il cordone di forze dell’ordine che presidia la zona insieme a vigili del fuoco, ai sanitari del 118 e alla croce rossa, che ha allestito un presidio. Le Forze dell’ordine si sono attivate per garantire la sicurezza della circolazione e contenere il flusso, limitando l’accesso di ulteriori mezzi. L’accesso al rave – sono 5mila i partecipanti – è stato interdetto alla stampa ma anche ai raver dell’ultima ora ai quali è stato vietato l’ingresso, controllato a vista da alcuni organizzatori. Ieri, si è riunito in Prefettura il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per predisporre servizi mirati. Già ieri risultavano essere stati identificati trecento partecipanti mentre uno dei raver è finito in manette per possesso di droga.

Valentina Reggiani

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata