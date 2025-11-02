A Modena torna il mega rave: 5mila nella fabbrica abbandonata

Era la notte di Halloween di tre anni fa quando l’area di Modena Nord fu invasa da migliaia di giovani diretti a un maxi rave abusivo, organizzato attraverso il dark web. Proprio a seguito del raduno ‘clandestino’ l’allora neo ministro Piantedosi firmò il decreto per istituire il reato di invasione di terreni. In barba al provvedimento, però, i raver lo hanno rifatto e sempre a Modena, in un altro capannone situato in una zona industriale strategica, accanto all’autostrada, a Campogalliano. Venerdì sera, centinaia di auto e camper sono confluiti nell’ex fabbrica della Bugatti, ex stabilimento simbolo della Motor Valley, chiuso negli anni novanta. A distanza di tre anni, la festa della streghe è tornata sotto la Ghirlandina e venerdì è partita la musica mentre il corteo di centinaia di mezzi in arrivo ha paralizzato – non senza polemiche – le strade della città. Imponente il cordone di forze dell’ordine che presidia la zona insieme a vigili del fuoco, ai sanitari del 118 e alla croce rossa, che ha allestito un presidio. Le Forze dell’ordine si sono attivate per garantire la sicurezza della circolazione e contenere il flusso, limitando l’accesso di ulteriori mezzi. L’accesso al rave – sono 5mila i partecipanti – è stato interdetto alla stampa ma anche ai raver dell’ultima ora ai quali è stato vietato l’ingresso, controllato a vista da alcuni organizzatori. Ieri, si è riunito in Prefettura il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per predisporre servizi mirati. Già ieri risultavano essere stati identificati trecento partecipanti mentre uno dei raver è finito in manette per possesso di droga.

Valentina Reggiani