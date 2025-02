A Modenantiquaria il mercato dell’arte spiegato dagli esperti

Un appuntamento per approfondire le opportunità di un settore in continuo mutamento: Modenantiquaria propone un momento di incontro e di confronto tra esperti e appassionati per dare voce a diverse professionalità e punti di vista. Archiviati i risultati del 2024, il mercato dell’arte globale riparte dagli antichi maestri: sono in corso proprio in questi giorni, infatti, le grandi aste Old Master di Sotheby’s e Christie’s a New York. Il top lot dell’asta Christie’s è stato un "San Sebastiano" di El Greco, stimato intorno ai 7-9milioni di dollari. L’opera antica si dimostra un bene rifugio, un investimento sicuro, come sottolineano a Modenantiquaria i protagonisti del sistema dell’arte italiana, che si confrontano il primo giorno di apertura della manifestazione nell’incontro ’Arte e mercato. Istruzioni per l’uso’, oggi alle 18. Moderati dallo storico d’arte Leonardo Piccinini intervengono Bruno Botticelli, Alessandra Di Castro, Arturo Galansino, Fabrizio Moretti e Giulio Volpe.