A Montese ritorna il Carnevale dopo otto anni di assenza. Organizzato dal Comune, si svolgerà il 16 febbraio nelle due piazze del nostro centro appenninico a partire dalle 10 e proseguirà fino al tardo pomeriggio. Ci saranno stand gastronomici con specialità gastronomiche del luogo, tanta musica, animazione per i bambini e gonfiabili.

La sfilata della maschere inizierà alle 14 e percorrerà le strade del centro, mentre ragazze si esibiranno in balli di gruppo.

Il Carnevale di Montese ha una storia che ci riporta ai primi anni del secolo scorso. Allora veniva organizzato nella frazione Ranocchio, un nome questo che non piaceva agli abitanti che riuscirono a cambiare in San Giacomo Maggiore. Era conosciuto come la ‘Mascherata di Ranocchio’. Nei giorni di Carnevale, tutte le famiglie del luogo, sotto la guida di un certo Iacmìn del Cost, erano impegnate a preparare costumi, «zirudelle», la manferrina e altri balli.

La fasta cominciava a Ranocchio l’ultima domenica dì Carnevale. Le varie «maschere» passavano di casa in casa dove venivano accolte con dolci, frappe, crescenti fritte e dell’abbondante buon vino; soprattutto le famiglie gareggiavano nel fare i dolci migliori. Il lunedì si presentavano a Montese dove, oltre a un numeroso pubblico, erano attesi dalla banda musicale.

La sfilata era aperta da Arlecchino, che con la sua tromba, annunciava l’arrivo di una lunga schiera di ragazzi e di ragazze con indosso bellissimi costumi. Fra le numerose maschere non mancavano mai la tipica coppia del vecchio e della vecchia, il dottore, l’orso con un costume tutto di pelo e l’uomo selvaggio interamente coperto di foglie di edera. Lo spettacolo durava quasi l’intera giornata e culminava con il numero del vecchio e della vecchia che consisteva nell’eseguire una operazione chirurgica al ventre dolorante della vecchia. L’operazione veniva eseguita dal dottore, il quale faceva uscire dalle vesti dell’inferma un gatto.

Lo stesso programma si ripeteva il giorno successivo, martedì, a San Martino, e fu proprio in questo paese che ebbe fine la ‘Mascherata di Ranocchio’. Colpa di una maschera che, con una tenaglia dal lungo manico, afferrò il naso di una guardia che assisteva allo spettacolo. L’autore del gesto ebbe parecchie noie e da quell’anno la mascherata non si ripeté.

Soltanto più tardi, nel secondo dopoguerra, si tentò di ripristinarla, ma non riscosse molto successo e fu accantonata. Alla fine degli anni Cinquanta, per un paio d’anni, a Montese, organizzò il Carnevale con successo il cappellano don Sergio Dondi, con tante maschere e carri allegorici. Da allora, più nulla fino al 1999, quando ne nacque uno interparrocchiale nella frazione Maserno che ha continuato fino al 2012, con un paio di esibizioni anche nel capoluogo.

Walter Bellisi