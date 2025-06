A Mundus l’impronta di Joan Thiele. Carpi scopre l’artista del momento

Rolling Stone Italia l’ha definito ‘l’album italiano del momento’. È ‘Joanita’, l’ultimo disco di Joan Thiele, cantautrice e producer poliedrica, che mercoledì alle 21.30 sarà per la prima volte ospite del Festival Mundus, ‘la musica senza i confini’, nel magnifico scenario di Piazzale Re Astolfo a Carpi, dove presenterà il suo concerto nell’ambito della rassegna ‘CarpInMusica’ promossa dal Comune di Carpi.

Joan Thiele ha vissuto vive la sua infanzia tra la Colombia e l’Italia. Il suo mondo sonoro spazia tra R&B, soul, allusioni jazz e vocazione internazionale, con un tocco cinematografico che ricorda le colonne sonore del cinema italiano degli anni Sessanta e Settanta.

La sua impronta musicale ed estetica è sempre originale, dimostrando che è possibile un nuovo approccio sperimentale alla musica pop. Nel 2023 ha vinto il David di Donatello come miglior canzone originale con il brano ‘Proiettili’, tratto dal film ‘Ti mangio il cuore’. Il brano presentato a Sanremo 2025, ‘Eco’, scritto da lei stessa, è un invito a guardare in faccia le proprie paure e a superarle. Un pezzo che affronta temi come l’importanza di difendere le proprie idee e il valore della condivisione. Il brano ha anticipato l’uscita di ‘Joanita’, il suo primo album in italiano, accolto con entusiasmo dalla critica. Divide la scena con la sua band che si compone di Emanuele Triglia al basso e synth, Franz Aprili alla batteria, Pasquale Strizzi alle tastiere e synth, Steasy alla chitarra.

Si tratta di un appuntamento molto atteso che rientra nella trentesima edizione del Festival Mundus, la storica rassegna musicale estiva promossa da Ater Fondazione. Da lunedì al 1° agosto, sono in programma 16 concerti con circa 60 artisti italiani e internazionali in luoghi di grande fascino nei comuni di: Carpi nel modenese, nel reggiano a Casalgrande, Correggio, Reggio Emilia, Scandiano, e – per la prima volta – anche a Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma. Come da tradizione, il Festival Mundus condurrà il pubblico in un viaggio musicale senza confini che attraversa culture, territori e generi: dal jazz alla world music, dal folk alla musica contemporanea, dal soul e l’r&b passando dal rock. Inoltre, la speciale edizione in occasione del trentennale, si persenta come particolarmente ricca di nuove proposte internazionali.

Maria Silvia Cabri