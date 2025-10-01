"A Nashville per rendere omaggio a Bartolini"

Il sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli ieri è partito alla volta degli Stati Uniti d’America assieme a Francesco Prandini dell’Ufficio Turistico. Raggiungono Nashville, nel Tennessee, dove un fananese emigrò in cerca di una vita migliore. Si chiamava Primo Bartolini e in quella cittadina fondò il conservatorio musicale principale delle città. "Era un poeta – ha detto il sindaco - e oggi è riconosciuto come patriota americano per aver dimostrato un particolare attaccamento alla bandiera americana arruolandosi nella prima guerra mondiale come primo non americano volontario. Sarà scoperta una targa dedicata al nostro concittadino e saranno gettate le basi per un futuro Patto di Amicizia fra le due municipalità". Il sindaco Muzzarelli e Prandini si recheranno anche nell’Illinois nella zona mineraria di Cherry e Ladd, per rendere omaggio alle vittime della terribile disgrazia che accadde nella miniera di carbone di Cherry il 13 dicembre 1909, nella quale morirono undici fananesi. Nel cimitero di Ladd riposano paese alcune vittime di Cherry. Domenica scarsa, a Fanano (nella foto), è stata scoperta una targa all’esterno della chiesetta dell’emigrante che ricorda le undici vittime fananesi. Era presente Frank Cattani, Village President di Ladd, assieme a un fratello e a una sorella, pronipoti di Francesco Zanarini che scampò alla tragedia di Cherry assieme ai compaesani Giacomo e Salvatore Pigati. Dei Pigati alla cerimonia erano presenti alcuni parenti fra i quali il pronipote Giacomo Pellegrini. Commosso il primo cittadino di Ladd nel vedere tanto calore da parte del Fananesi e nello scoprire casualmente parenti di cui non aveva mai sentito parlare, che abitano nella casa dei suoi avi, Casa Golo, a Serrazzone.

Walter Bellisi