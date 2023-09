"A Natale pronte le aule nuove. Gli alunni torneranno alle Marconi"

Con l’inizio del nuovo anno scolastico 202324, il sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano, fa il punto della situazione sui lavori realizzati nelle diverse scuole del territorio durante l’estate e parla dei lavori ancora in corso in due grandi cantieri, quello delle Marconi e quello delle elementari di Gaggio. La buona notizia arriva proprio dalle Marconi. "Oggi – conferma infatti il primo cittadino – non ci sono motivi o problemi tali da posticipare il calendario che ci eravamo prefissati alla vigilia dei lavori, ovvero il trasferimento degli alunni dai moduli alle nuove aule dopo le prossime vacanze di Natale. In questo momento, infatti, si sta intervenendo sui rivestimenti e i pavimenti. Completato questo, rimangono le finiture".

Più lentamente del previsto, invece, come confermato da Gargano, sta procedendo il cantiere per le elementari di Gaggio, anche se in questo caso non c’è la "fretta" che c’è per le Marconi. I moduli che sostituiscono temporaneamente l’interno complesso di queste ultime, infatti, costano 100.000 euro al mese, mentre in attesa della nuova scuola elementare di Gaggio, gli studenti potranno continuare a utilizzare l’attuale scuola elementare. Ancora Gargano ha ricordato i maxi investimenti che riguardano queste due scuole: "Per le Marconi stiamo parlando di circa 3,8 milioni di euro, per le elementari di Gaggio di 2,1 milioni di euro". Inoltre, il sindaco ha aggiunto: "Sta per partire anche il cantiere all’asilo nido Scarabocchio (che sarà demolito e ricostruito, ndr) e, durante l’estate, ci sono stati lavori in diversi plessi legati alla piccola e media manutenzione, per migliorare la sicurezza e il decoro".

E aggiunge: "Continueremo anche gli interventi per l’efficientamento energetico degli impianti di riscaldamento. Mi riferisco in particolare alle ’Falcone e Borsellino’ e alle ’Collodi’ di Piumazzo, nonché alle Walt Disney di Castelfranco". Tra gli altri interventi già conclusi durante l’estate c’è quello alla scuola dell’infanzia ’Mezzaluna’, dove sono stati sistemati i bagni di tutte le sezioni e sono stati eseguiti il tinteggio completo degli interni della scuola, la pulizia completa delle coperture, la sistemazione di parti elettriche, interventi su veneziane e tende e il fissaggio di tutto il mobilio. Al Nido Arcobaleno di via Picasso sono state infine portate a termine tinteggiature localizzate. "Grazie alla collaborazione di tutti – ha commentato l’assessora alla scuola Rita Barbieri – siamo riusciti a portare a termine un grande lavoro di riqualificazione degli spazi".

Marco Pederzoli