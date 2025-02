A Nirano si completa la ‘copertura’ con la fibra ottica

In fase di realizzazione, sul territorio fioranese, il lavori di ‘copertura’ con fibra ottica fino a 1.000 Mbits/s in download da parte di operatori di telecomunicazioni. Sono già diverse le zone del territorio cablate con banda ultralarga, e tra queste quasi tutto il villaggio artigiano di Spezzano, dove sono concentrate molte importanti aziende, e buona parte dei centri di Fiorano e Spezzano cui si aggiunge la frazione di Nirano dove è ora possibile connettersi in internet con tecnologia radio FWA a 30 mega. "Riusciamo finalmente a ridurre il digital divide infrastrutturale che da diversi anni penalizzava uno dei distretti produttivi più importanti della nazione e lasciava isolata l’intera frazione di Nirano", registra con soddisfazione l’assessore all’ambiente Luca Busani.