A novembre in Fiera la 16esima edizione di Moda Makers

Si svolgerà martedì 14 e mercoledì 15 novembre prossimi, a Modena, la 16^ edizione di Moda Makers, la fiera internazionale dedicata al fashion Made in Italy. In questa edizione, che come di consueto avrà luogo nei padiglioni di ModenaFiere, le aziende partecipanti mostreranno ai visitatori italiani ed esteri le Collezioni AutunnoInverno 20242025 di abbigliamento donna, oltre ad accessori e sporwear.

Dopo che la scorsa edizione si è chiusa confermando l’interesse di buyers provenienti da numerosi Paesi, anche extraeuropei, le PMI di abbigliamento potranno così avere una nuova occasione per far toccare con mano le proprie creazioni.

Moda Makers è organizzata da ModenaFiere, per conto di Camera di Commercio di Modena, e promossa dal progetto Carpi Fashion System, di cui fanno parte CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, Camera di Commercio di Modena, Fondazione CR Carpi, Comune di Carpi, Fondazione Democenter-SIPE e ForModena.