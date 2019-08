CHIUSA per via del sisma che nel 2012 aveva arrecato innumerevoli danni alla struttura, la Chiesa del Voto, situata in pieno centro storico, sta per tornare a disposizione della cittadinanza modenese con la data di riapertura che dovrebbe essere a novembre. PROPRIO IERI infatti il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, insieme al vescovo Erio Castellucci (nella foto grande), all’assessore ai lavori pubblici Andrea Bosi e a diversi tecnici, hanno fatto un sopralluogo all’interno della chiesa per verificare personalmente lo stato dei lavori post sisma. Questi sono stati spiegati accuratamente dai tecnici che hanno dato anche...

CHIUSA per via del sisma che nel 2012 aveva arrecato innumerevoli danni alla struttura, la Chiesa del Voto, situata in pieno centro storico, sta per tornare a disposizione della cittadinanza modenese con la data di riapertura che dovrebbe essere a novembre.

PROPRIO IERI infatti il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, insieme al vescovo Erio Castellucci (nella foto grande), all’assessore ai lavori pubblici Andrea Bosi e a diversi tecnici, hanno fatto un sopralluogo all’interno della chiesa per verificare personalmente lo stato dei lavori post sisma. Questi sono stati spiegati accuratamente dai tecnici che hanno dato anche la possibilità a tutti i presenti di salire sulle impalcature che conducono fino alla grande cupola dove tuttavia pare ci sia ancora del lavoro da fare. «Tutti i lavori che erano previsti nel progetto sono stati conclusi con successo – ha spiegato il geometra Donato Infante che ha seguito i lavori insieme all’archiettetto Pier Giuseppe Mucci, ideatore del progetto architettonico – mettendo in sicurezza tutto ciò che potevamo. Restano da sanare ancora alcune piccole crepe sulla cupola, individuate in seguito ad una perizia suppletiva che abbiamo richiesto, che richiederanno dunque un intervento aggiuntivo. È per questo motivo che è stato richiesto un ulteriore finanziamento alla Regione pari a 100 mila euro».

OLTRE ai lavori prevalentemente di tipo strutturale fatti nel corso degli anni tra cui la riparazione, la messa in sicurezza e il rafforzamento delle strutture dell’edificio come archi e volte, timpani frontali e laterali e murature portanti, tanti sono stati anche gli interventi di finitura e restauro che hanno permesso, tra le tante cose, di riportare alla luce i colori originari di alcune parti della chiesa. Risale a febbraio di quest’anno il ricollocamento a decoro della facciata delle sette sfere in pietra di Vicenza su nuovi capitelli in pietra che erano state rimosse in via cautelativa dopo il sisma. La croce in bronzo, in orgine collocata all’esterno della chiesa e rimossa nel 2009 a causa del distacco di un puntale, sarà conservata dentro la chiesa come testimonianza storica, sostituita all’esterno con una in bronzo dorato di identica forma e patinatura. Forte è il legame di questa chiesa con i cittadini modenesi: venne infatti edificata dalla stessa comunità tra il 1634 e il 1640 in seguito al voto fatto dai cittadini per chiedere alla Madonna della Ghiara di far cessare la peste del 1630.

«SE TUTTO ANDRÀ BENE, la chiesa riaprirà il 13 novembre, in occasione di Sant’Omobono – ha ricordato il sindaco Muzzarelli – siamo felici di riconsegnare alla comunità un pezzo della loro città. Nei prossimi mesi poi lavoreremo affinchè altre chiese modenesi non di proprietà del Comune possano a breve diventarlo, a partire dalla piccola chiesa Ricci in via Finzi, che è attualmente in uno stato semidiroccato». Parole positive sono state pronunciate anche dal vescovo Castellucci che ha ricordato come «le chiese spesso hanno una storia non solo religiosa ma anche civica, e questa chiesa lo dimostra. Non ero mai entrato qui dentro e ammetto che è stata una gran bella scoperta».