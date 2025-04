"A ogni festa chiudono la strada, ora basta"

La "Dolce Arte Gelateria" per la festa del volontariato metterà in atto una serrata come forma di protesta nei confronti del Comune. La decisione che sarà attuata – se non modifica il piano sicurezza predisposto dall’amministrazione per questo evento - il 25-26-27 aprile la conseguenza di una serie inascoltata di richieste che da tempo vedono commercianti e attività lungo la via Nazario Sauro ripetutamente penalizzate.

"Ci troviamo dopo più o meno 15 mesi, da quando abbiamo rilevato la gelateria – dice Alessia Abbottoni compagna del titolare Lorenzo Palazzi - a fare i conti con una media di 3 giorni ad evento (prima Dolce vita 2024, Finale Estense 2024, Festa della sfogliata, Natale, inaugurazione piazza e ora festa del volontariato da prossimo 25 aprile) di chiusura della via antistante la gelateria. Questo significa per noi 12-15 giorni di chiusura, cui vanno aggiunte quelle infrasettimanali, ovvero quasi un mese lavorativo di perdita". La goccia che ha fatto traboccare il vaso e assumere l’azione di protesta, sebbene sarà attuata in solitaria, è la riproposizione senza modifiche del piano sicurezza allestito in occasione della festa di riapertura della piazza, per la quale – pure – non erano mancate polemiche causa i tentennamenti dell’amministrazione.

"Per ben tre volte il Comune ha cambiato idea su via Nazario Sauro – conferma il presidente del Comitato commercianti Massimo Magni -. Una prima volta gli assessori competenti hanno confermato che non ci sarebbe stato alcun problema per la viabilità e che sarebbe stata limitata solo all’interno della piazza. Poi, dopo una settimana hanno messo fuori cartelli con divieto di sosta in via Nazario Sauro, giustificando la decisione col fatto che lì avrebbero trovato posto auto per mezzi di soccorso e autorità. Infine, dopo qualche giorno è arrivato il provvedimento di interdizione al traffico lungo la via per problemi di sicurezza dovuti alla presenza di bambini".

Per la prossima festa del volontariato il piano sicurezza non subirà modifiche e via Nazario Sauro sarà nuovamente chiusa e la gelateria, pertanto, abbasserà la serranda ed esporrà su un manifesto: "Per l’ennesima volta, la nostra via viene ignorata – sarà scritto nel manifesto in stampa - nelle pianificazioni delle attività ludiche di questa amministrazione. Questa costante esclusione ha un impatto diretto sulla nostra attività. Per questo motivo, e in segno di disapprovazione verso una politica che ci emargina, abbiamo preso la difficile decisione di non aprire".

Alberto Greco