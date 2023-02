"A ogni Messa c’è qualche donna vestita a lutto Domani il requiem"

"Ortodossi ucraini e ortodossi russi qui in chiesa vanno d’accordo, poi fuori di qua ognuno la pensa come crede. Certo, però, che da un anno viviamo in un incubo". Padre Giorgio Arletti utilizzava queste parole ieri pomeriggio nella chiesa ortodossa "Tutti i Santi" di piazza Liberazione (Modena Est) annunciando per domenica in quel luogo alle 11,30 - negli spazi del salone Sighinolfi - un momento di preghiera a favore di tutte le vittime di questa guerra scatenata con l’invasione russa in Ucraina. "In questa occasione - prosegue il religioso modenese - faremo un requiem (Panikìda) per tutte le vittime. La guerra infatti è iniziata da un anno, ma noi è dal 2014, dai tempi del Dombass, che facciamo una preghiera a favore della pace sui territori ucraini, pregando per tutte le vittime". Padre lei prega da otto anni su questo tema? "Sì anche se prima del 24 febbraio ’22 questo incontro religioso interessava a pochi, certo nessuno poteva immaginare quel che è accaduto poi un anno fa". Arletti fa pregare insieme russi e ucraini, ortodossi la cui chiesa ora è spaccata visto che a Mosca il patriarca Kirill è più volte sceso in campo in favore di Vladimir Putin. "Io sono sopra la guerra che è una invenzione bruttissima dell’essere umano. E’ un anno da incubo, sia per le persone laggiù sia per quanto accade qui dove ci sono tanti parenti, madri, figlie, uomini con parrocchiani che arrivano da Mariupol e tante altre località, bombardate più o meno. Perché la guerra è anche una questione di fortuna. A ogni messa c’è sempre qualche signora, qualche badante che arriva vestita a lutto e così capiamo che un suo uomo in Ucraina è morto, noi la guerra la stiamo vivendo in questo modo. Qualcuno è anche andato sul territorio e poi è rientrato qui. I profughi vengono in chiesa a pregare. Spero che ci sia la pace, nel frattempo che non si interrompano gli aiuti che sono fondamentali. Le prefetture vigilino, per favore".

Stefano Luppi