A Palazzo dei Musei c’è ’Mosaico’. Riattivato il servizio di ristoro : "Ci saranno tante iniziative serali"

Il nome sembra proprio omaggiare l’adiacente Lapidario Romano, la cui visita adesso, insieme a quella degli altri istituti culturali presenti, è senz’altro molto più…gustosa. Bar Mosaico è il nuovo punto di ristoro di Palazzo dei Musei (con ingresso da viale Vittorio Veneto), già aperto al pubblico da fine febbraio ma che viene ufficialmente inaugurato domani alle 18. L’attività, situata al piano terra dell’edificio, che ospita Museo Civico, Archivio Storico comunale, Biblioteca Civica d’Arte Luigi Poletti, Biblioteca Estense, Galleria Estense e Consorzio per il Festivalfilosofia, offre a visitatori e utenti la possibilità di una sosta in un luogo eccezionale, da vivere durante tutta la giornata, dove cultura, storia e gastronomia si incontrano.

Il servizio, infatti, è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 23.30, con una proposta che include colazioni dolci e salate, pranzi con piatti stagionali e aperitivi con una selezione di vermouth, bitter e vini. I drink sono accompagnati da ’sfizietti’ freschi e stagionali, pensati per essere condivisi.

"Continuano gli interventi di riqualficazione degli spazi e delle funzioni a Palazzo dei Musei - ha sottolineato l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi - il nuovo servizio di ristoro, il bar, la caffetteria, rappresentato un tassello importante per rendere sempre più funzionale e attrattivo questo luogo aperto all’arte, alla creatività, alla socialità, ampliando ancora di più le possibilità di fruizione degli spazi, con ulteriori appuntamenti, iniziative e occasioni di incontro anche in orario serale".

Il punto di ristoro ritorna attivo a distanza di quasi cinque anni, dopo la chiusura causata dal Covid e dalla scadenza della precedente gestione.

Tramite selezione pubblica, il Comune di Modena ha concesso all’impresa Amus la gestione dello spazio. La durata della concessione è di cinque anni, con possibilità di rinnovo per altri cinque. Tra le novità più importanti, c’è la possibilità di vivere il Palazzo dei Musei anche dopo la chiusura, con eventi culturali ed enogastronomici, tra cui presentazioni di libri, degustazioni e corsi, per rendere Mosaico un luogo di incontro che arricchisce l’offerta culturale della città, combinando esperienze, sapori e storie in un’unica proposta.