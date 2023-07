A Palazzo dei Pio la violinista Anastasiya Petryshak Da Debussy a Ravel, Lorenzo Meo al pianoforte

’CarpiInMusica’ riprende lunedì dalla classica: nel cortile d’onore del Palazzo dei Pio è in programma l’attesa esibizione della violinista ucraina Anastasiya Petryshak, accompagnata al pianoforte da Lorenzo Meo. La serata, quinto appuntamento di ’CarpInClassica’, si avvale della partecipazione dell’associazione ’Mriya Ucraina’ e propone un programma che spazia da Debussy a Ravel passando per Corigliano e Saint-Saens. Petryshak, classe 1994, è considerata una tra i violinisti più acclamati della sua generazione. Di lei, il grande Salvatore Accardo (che è stato suo maestro) dice: "Anastasiya è una violinista di grande talento in possesso di una intonazione perfetta, un suono molto affascinante, una tecnica brillantissima ed una musicalità pura".