"A Palermo, che emozione felici di rivedere Palumbo"

L’entusiasmo che accompagna questo Modena primo in classifica si estende anche in provincia. Complici i lavori di manutenzione del campo Zelocchi, i canarini ieri mattina si sono allenati al bellissimo campo Sassi di Spezzano di Fiorano, accompagnati dall’incitamento di almeno trecento tifosi che hanno preso posto nella tribuna. La squadra di Sottil ha giocato una partitella a ranghi contrapposti, con più di una piacevole trama sottolineata dagli applausi dei presenti.

Alla fine della seduta ha parlato Matteo Cotali, utilizzato a gara in corso nelle ultime due gare, a Carrara e in casa con l’Entella. "Il clima è positivo, vincere aiuta a lavorare meglio e con maggiore tranquillità, e allenarci davanti a tanti tifosi ci fa davvero piacere e rende il lavoro più piacevole". Primo posto in graduatoria a più due sul Palermo: "Se me l’aspettavo? Io quello che so per certo è che abbiamo lavorato bene già dai giorni del ritiro. I punti, le vittorie, secondo me non è il momento di fare calcoli, diciamo che l’avvio di stagione rispecchia fedelmente quello che abbiamo fatto ogni giorno in allenamento".

In estate c’erano state voci di un suo possibile addio, invece il suo contributo è stato utile in queste ultime gare: "Nel mercato ci sono state le solite voci, ma io ho sempre avuto il desiderio di rimanere e sono contento di essere qui. Il mister ha fiducia in me ed io sono contento".

Dopo il match di Carrara effettivamente Sottil ha avuto parole di grande elogio per Cotali: "Me lo hanno detto... vuol dire che quello che sto facendo nel quotidiano è apprezzato". Dopo i momenti negativi della parte finale della scorsa stagione, ora c’è una percezione molto diversa: "Io penso di essere abbastanza equilibrato quando dico che l’anno scorso non è andata come pensavamo, ma è stato comunque un percorso che ci ha aiutato ad affrontare meglio questa stagione".

Tra una settimana la grande sfida di Palermo: "Noi dobbiamo concentrarci sul quotidiano. Ora abbiamo due giorni di stacco, poi da martedì cominceremo a pensarci. Sarà emozionante vivere la partita in uno stadio come il Barbera, questo è certo. Chi avrà la maggiore pressione? Non parlerei di questo dopo sette giornate. Loro sono una società importante, col Manchester City alle spalle, io spero che sia una partita bella, poi vedremo".

Di fronte un avversario particolare come Antonio Palumbo: "Dopo due anni di gioie e dolori passati insieme, sarà un avversario speciale. Saremo tutti contentissimi di rivederlo, speriamo che domenica non faccia così bene come ha fatto con noi a Modena...".

Intanto è stato svelato il mistero sulle novità in arrivo allo stadio Braglia annunciate dal patron Carlo Rivetti: in occasione della gara con l’Empoli vedremo le poltroncine rinnovate e ricolorate di gialloblù.

Alessandro Bedoni