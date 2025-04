A Pasquetta c’è il mercato al parco Novi Sad

Per tutti gli appassionati dello shopping all’aria aperta, anche domani, giorno di Pasquetta, si terrà al parco Novi Sad, dalle 7 alle 14, il classico mercato del lunedì organizzato dal Consorzio Il Mercato di Modena. A due passi dal centro sarà possibile trascorrere qualche ora per fare acquisti "con tante novità di abbigliamento, accessori, calzature e articoli per la casa". E chi non ha ancora scelto cosa portare in tavola in occasione del pranzo del Lunedì di Pasqua, potrà approfittare dei banchi con specialità alimentari. Sarà invece rinviato al 27 aprile l’appuntamento col mercato straordinario della terza domenica del mese.