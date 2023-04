A Pavullo mezzo secolo di Sap Festa per il nuovo stabilimento, raccolte donazioni per Frignaut

Sap (Salumificio Artigianale Pavullese) ha compiuto cinquant’anni. Li ha festeggiati sabato scorso, con borlenghi e crescentine e con tanti partecipanti, anche se l’attività è più longeva di qualche settimana. È stata scelta questa data in cui ricorre Sant’Ugo, onomastico del fondatore della Srl, Ugo Fulgeri, che nel marzo 1973, come ricordano i figli e soci Marco e Saverio, "decise di rischiare, di fare un salto nell’ignoto e scommise su se stesso, sulle sue forze e su quelle della sua famiglia. Grazie Ugo. Questa festa la dedichiamo a te e a Giordana, tua moglie, con cui hai avuto il coraggio di rischiare". Presente il sindaco Davide Venturelli, che ha manifestato ai fratelli Fulgeri il riconoscimento della Città di Pavullo "per lo spiccato ruolo di attività commerciale con virtuosa ricaduta sul tessuto sociale della città". Nell’occasione sono state raccolte offerte destinate a Frignaut che ringrazia per la generosità. La storia della Sap inizia nell’immediato dopo guerra, quando papà Ugo emigrò nel Sud Italia, a Maddaloni, provincia di Caserta, a imparare il lavoro di salumiere. Ritornò a Pavullo, aprì una macelleria, costruì il macello e il salumificio. Sabato, oltre al compleanno, la Sap ha tagliato un importante nastro Tricolore, quello del secondo stabilimento produttivo, in via 22 Aprile, di 2500 metri quadrati, che si affianca alla sede di via Pasubio 12, di 1500 metri. Ed è da queste strutture, dove lavorano 30 maestranze, che escono gli ‘antichi sapori montanari’ che hanno conquistato anche Portogallo, Germania e Belgio. E c’è una curiosità. Oltre a prosciutto e salami, è molto richiesto il pesto montanaro.

w.b.