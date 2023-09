A Pavullo trenta docenti da tutta Europa

Oltre 30 insegnanti da tutta Italia e Europa per discutere sulle nuove frontiere dell’educazione, con al centro il delicato tema dell’intelligenza artificiale. Per una settimana, dal 21 al 27 agosto, Pavullo e l’IIS Cavazzi (organizzatore) sono stati al centro della ‘Braiins Erasmus+ Teachers’ International Summer School 2023’, finanziata dall’Unione Europea e rivolta ad insegnanti di materie sia scientifiche che umanistiche. L’iniziativa è stata organizzata a conclusione del progetto europeo ‘Braiins’ che tratta proprio di intelligenza artificiale. I docenti sono stati ospitati in spazi offerti dal Comune per svolgere alcuni workshop pratici e attività di gruppo, "avendo l’opportunità di condividere idee e prospettive diverse, arricchendo ulteriormente l’esperienza formativa - spiega la docente referente Annamaria Lisotti -. Questa settimana va a chiudere tre anni in cui gli studenti hanno potuto lavorare sulla robotica umanoide, l’inclusione, l’arte, la poesia e la creatività. Noi docenti, partecipando a questa summer school, desideriamo farci trovare pronti a cogliere le sfide e le grandi opportunità che l’intelligenza artificiale - insieme alla creatività - potrà offrire nelle aule di tutta Europa".

r.p.