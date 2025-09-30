A piedi al buio, muore in tangenziale. Centrato da un’auto in transito. La vittima è un giovane di 31 anni

Avrebbero litigato, un alterco tra moglie e marito all’interno dell’abitacolo che purtroppo si è trasformato in tragedia. Durante il litigio, infatti, l’uomo, 31 anni, forse alterato dall’assunzione di alcol, è sceso repentinamente dall’auto per proseguire a piedi. In quel momento, però, stava sopraggiungendo un’altra auto che non è riuscita ad evitare l’impatto, uccidendolo sul colpo. La tragedia è avvenuta domenica sera, intorno alle 20 sulla tangenziale Quasimodo, all’altezza della motorizzazione.

A perdere la vita Jain Chengyu, 31 anni, residente a Fiorano. La dinamica è ora al vaglio della Polizia locale: il fascicolo è in procura, aperto con tutta probabilità con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Da quanto emerso i due, marito e moglie, si trovavano in auto. Al volante c’era la donna che, forse di ritorno a casa, stava percorrendo la tangenziale in direzione Sassuolo. Per motivi sconosciuti tra la coppia sarebbe esploso un litigio.

Forse il 31enne – adirato – ha chiesto alla donna di accostare; al momento non è chiaro cosa sia avvenuto con esattezza in quei concitati attimi. Quel che è certo è che il 31enne è sceso frettolosamente sulla strada, proprio di fronte al parcheggio della Motorizzazione e, dopo qualche passo, è stato travolto in pieno da un’auto in transito. Non si esclude che il giovane non si sia reso conto in quel momento della pericolosità del gesto commesso di notte, al buio e sulla tangenziale, appunto.

Il 31enne è stato poi sbalzato sul cordolo del marciapiede: un urto violentissimo che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Subito sul posto sono accorse automedica e ambulanza: gli operatori del 118 hanno fatto tutto il possibile per rianimare la vittima ma, purtroppo, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto. I sanitari del 118 hanno subito prestato soccorso anche alla donna, sotto choc per l’accaduto. La stessa è stata poi trasportata in ospedale, per gli accertamenti di rito.

Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale, che stanno ora indagando per ricostruire l’esatta dinamica del tragico schianto. Sul posto anche la volante della polizia di Stato. Jain Chengyu viveva appunto a Fiorano e con tutta probabilità i coniugi stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa insieme. Per motivi ora sottoposti ad indagine la serata si è chiusa in tragedia.