A piedi da Roma a Zocca: festa da stadio per Riva

Roma – Zocca in 21 tappe, una al giorno, 470 chilometri a piedi per tornare al suo paese natale dopo un’assenza di 30 anni (eccetto brevissime visite).

Giuliano Riva (fratello di Massimo, il chitarrista di Vasco), giornalista caporedattore del Corriere dello Sport nella capitale (prima aveva lavorato a Bologna al giornale Stadio), 14 giorni dopo il pensionamento ha iniziato quest’avventura conclusa ieri pomeriggio verso le 15 quando, zaino sulle spalle, si è presentato nel piazzale del BiBap.

All’arrivo ha avuto un’accoglienza calorosissima da parte degli amici, presenti anche il sindaco Federico Ropa e l’assessore Sara Sandrolini. Con il lancio di coriandoli e stelle filanti, ’strombazzate’ da stadio, musica, abbracci, pacche sulle spalle e un gavettone ristoratore.

"Roma settembre 1993 – Zocca maggio 2023, il cerchio si chiude. Ben tornato a casa", era scritto nel mega manifesto affisso in via Mauro Tesi, angolo Largo San Contardo, sotto il segnale luminoso del Comune con la scritta ’Ben arRIVAto Giuliano’. Nel piazzale del BiBap l’attendeva un tavolo con quattro sedie imbandito con specialità zocchesi e un mazzo di carte. Pochi minuti ed è iniziata la partita a briscola seguita da un tresette, come avveniva in gioventù.

La festa è stata organizzata dagli amici Andrea e Otello Righetti e Rudi Violi. "Sono ritornato dove sono cresciuto i primi 13 anni della mia vita – ha detto Riva –. È stato faticoso fare quest’avventura, ma ci sono stati dei momenti fantastici, molto emozionanti. Restare soli aiuta ad avere un buon rapporto con la propria mente. Mi ha molto aiutato questo confronto con me stesso". Giuliano Riva non è camminatore abituale. "Sono stato in redazione tutta la vita – ha raccontato –. Fino al 2008 ero un fumatore poi ho cominciato a correre e ho partecipato due volte alla maratona di Roma. Mi sono fermato causa un problema a un ginocchio. Per percorrere la distanza Roma - Zocca il tutore mi ha aiutato". Durante la pioggia torrenziale dei giorni scorsi era nella zona di Pistoia. "Non mi sono fermato. Ho raggiunto San Buca Pistoiese, poi Gaggio Montano e mercoledì Montese. E oggi sono a casa. Le tappa più dura è stata Gambassi Terme - Fucecchio, 32 chilometri, quando mi sono venute le vesciche.

Ora ritorno a Roma e in futuro sarò a Zocca più di frequente".

All’arrivo a Zocca Giuliano Riva era seguito da Daniele Montagnani, ex disc jockey dopo Vasco allo Snoopy, già calciatore delle giovanili della Reggiana e responsabile marketing del Bologna calcio. Ma Montagnani non ha percorso la Roma – Zocca, si è limitato ai 20 chilometri della tratta Montese – Zocca via Semelano e Rosola. "Ho saputo che Giuliano era arrivato a Montese, l’ho raggiunto e mi sono aggregato. Sono appena andato in pensione anch’io", spiega.

Walter Bellisi