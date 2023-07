A Pieve ’Note e Arte del Romanico’

Appuntamento oggi pomeriggio alle 17 alla chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo, a Sant’Andrea Pelago di Pievepelago con la rassegna musicale ‘Note e Arte nel Romanico’. Il trio protagonista sarà quello formato da Giovanni Mareggini (flauto), Giovanni Picciati (clarinetto) e Claudio Piastra (chitarra) ed il programma del concerto, ‘Crescendo con anima’, sarà un particolarissimo viaggio all’insegna delle trascrizioni e composizioni originali più significative per questo particolarissimo trio. La XXI edizione della rassegna ‘Note e Arte nel Romanico’ è promossa dai Comuni di Fiumalbo, Montecreto, Pievepelago e Riolunato, con il contributo della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio della Provincia di Modena, in collaborazione con la Parrocchia San Bartolomeo in Fiumalbo, l’Accademia ‘Lo Scoltenna’ e Fiumalbo Città d’Arte. La direzione artistica è dell’associazione culturale Cantieri d’Arte. Tutti i concerti sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

m.s.c.