A Pievepelago c’è aria di svolta. Tognarelli prima donna candidata

Per la primã volta nella sua storia, Pievepelago avrà una donna candidata alla carica di sindaco. A giugno sarà infatti in lizza per tale carica Stefania Tognarelli 40 anni, residente a S.Annapelago, dove coi fratelli ha rilevato la storica impresa edile di famiglia. L’attuale sindaco Corrado Ferroni sta manifestando l’intenzione di non ripresentarsi per un quarto mandato e già vi sarebbe la disponibilità dell’attuale assessore Davide Fiorenza a subentrargli. Il Gruppo di cittadini che da tempo ha mosso contestazioni all’operato comunale ieri ha proposto ufficialmente una forte svolta amministrativa, candidando Stefania Tognarelli a capo di una lista civica ‘senza simboli politici e senza ingerenze partitiche’. Dice Stefania: "Mi ha convinto a mettermi in gioco la consapevolezza di appartenere a un gruppo molto sensibile ai problemi locali e aperto a tutti. Così come per la lista di candidati, vi è disponibilità ad accogliere nuovi ingressi. Se eletta, sono consapevole che non sarà un’impresa facile, quindi non faremo promesse che non si potranno mantenere. Per quel che si potrà fare, terremo una linea globale di indirizzo con tempistiche certe. A volte bastano piccoli progetti ben realizzabili e la sistemazione delle opere esistenti. Il settore fondamentale per Pievepelago è il turismo: occorre ricreare quello delle famiglie che in passato portò tanti benefici al paese, coi figli impegnati nell’impiantistica locale. Quello degli anziani, con più coinvolgimento paesano degli ospiti. E quello dei giovani abbinando sport e divertimento. Va potenziata – prosegue Stefania – l’informazione con una rete di tutte le opportunità che la zona offre. Motivare i giovani in attività commerciali e produttive locali. Per il settore scolastico grande attenzione al fiore all’occhiello del Liceo sport invernali e convitto. Poi il mondo del volontariato, molto prezioso nella nostra zona e che merita sempre più attenzione".