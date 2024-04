A Pievepelago il raduno delle Confraternite

Si è tenuto ieri a Pievepelago il ‘Cammino delle Confraternite dell’Emilia Romagna’ con il primo raduno regionale 2024 e la processione con la Beata Vergine del santuario di Monticello. L’iniziativa è stata organizzata dalla Confederazione regionale Confraternite col patrocinio dei tre comuni di Pievepelago-Fiumalbo Riolunato e della Diocesi di Modena. Sono giunte 28 Confraternite regionali (con oltre 200 partecipanti) in rappresentanza di tutte le province emiliano romagnole, da Piacenza-Parma a Forlì e Ravenna.

Lo scorso anno un’iniziativa simile si era tenuta al santuario di San Luca a Bologna, ed ora si cercherà di renderla strutturale. Prima della Messa si è tenuto il saluto dei rappresentanti del Comune e della parrocchia, seguiti dagli interventi di Giovanni Calisi (consigliere della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia) e di Valerio Odoardo vicepresidente nazionale Confederazione Confraternite Nord Italia e coordinatore dell’Emilia Romagna, che hanno ribadito l’importanza della ‘testimonianza di fede e di fraternità’ attuata da questi sodalizi, molto attivi anche a sostegno del prossimo. "Tema riportato anche in un messaggio giunto dal cardinale Matteo Zuppi, che ha apprezzato molto questo Cammino, esemplare, ed invita a proseguire ‘concordi e uniti, per ridare speranza e luce all’umanità". Emiliano Pighetti, organizzatore dell’iniziativa per la locale Confraternita, ha detto che è stato "un onore ospitare una così nutrita rappresentanza da tutta la regione".

Suggestiva la solenne Processione per alcune vie di Pievepelago con l’icona della Beata Vergine venerata nel vicino santuario di Monticello, tanto cara alle genti dell’Appennino ed ai tanti emigrati di questa zona in vari paesi del mondo, coi confratelli nei loro tradizionali abiti (alcuni molto antichi) con stendardi e mazze processionali. Dopo Pievepelago, il prossimo anno potrebbe essere un altro comune del nostro Appennino ad ospitare il Cammino. In zona infatti le Confraternite sono molto attive e partecipate. A Pievepelago sono state da poco riorganizzate le due confraternite paesane (dei ‘Bianchi’ e dei ‘Rossi’), che nel vicino comune di Fiumalbo sono state costituite oltre 5 secoli fa e da allora caratterizzano numerosissimi le processioni paesane. Infatti la Confraternita del Santissimo Sacramento fu fondata nel 1508, poco dopo nel 1516 fu fondata quella dell’Immacolata Concezione, entrambe denominati Rossi e Bianchi dal colore dei mantelli, caratterizzeranno religiosamente le solenni processioni.

