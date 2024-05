"A questo punto è decisiva la gara con il Cagliari"

In altre occasioni Marassi gli ha detto bene, a Davide Ballardini, che ai suoi trascorsi in rossoblu ha legato ricordi indelebili. L’ultima da ex era stata uno 0-0 sulla panchina del Bologna, che a fine stagione retrocederà e quella di ieri, di presenza da ex del ‘Balla’ in quel di Marassi, a occhio, gli somiglia molto, dal momento che ha assottigliato, e di parecchio, il filo che teneva i neroverdi appesi alla serie A. "Il risultato pesa", ammetterà a fine gara il tecnico neroverde, misurando calcoli che rimandano, inevitabilmente, al Sassuolo-Cagliari che si disputa domenica alle 12,30 al Mapei Stadium. "Partita fondamentale, un dentro-fuori", dice il tecnico neroverde, ad avviso del quale, evidentemente, di deciso non c’è ancora nulla. Altro suggeriscono le statistiche, ma siccome si parla del dopopartita di Marassi, a quello si sta. Ad una sconfitta che, ammette il tecnico neroverde, "abbassa le percentuali salvezza", ma anche ad una sconfitta non del tutto meritata. "La prestazione – dice – c’è stata, ma siamo stati poco attenti nelle due occasioni subite. Il primo gol del Genoa è arrivato da un’occasione importante per noi su cui abbiamo concesso poi il calcio d’angolo. Il secondo è un autogol. Avevamo la partita sotto controllo e questo dispiace".

E dispiace constatare come l’ennesima rimonta subita dai neroverdi (31 i punti persi da situazione di vantaggio, più di quelli che i neroverdi hanno in classifica) racconti "un po’ di tranquillità nella gestione della palla abbiamo concesso poco e nulla in uno stadio caldo. Abbiamo tenuto bene il campo ma – dice Ballardini - serve maggiore personalità in fase di possesso e aggressività in fase di non possesso". Adesso, per lui e per il gruppo, arriva un’altra settimana nel corso della quale si lavorerà su ciò che non ha funzionato a Marassi ("Dobbiamo essere più bravi a concludere negli ultimi metri e nella lettura delle situazioni") con approdo ad una partita che, visti gli esiti del ‘Ferraris’, potrebbe essere il canto del cigno. Potrebbe, sarà? "Adesso è davvero dura: dobbiamo concentrarci al massimo per le prossime partite, sperando anche nei risultati degli altri", risponde Andrea Pinamonti. In gol contro il Genoa, il centravanti neroverde ammette che "la pressione che ci mette la classifica non ci aiuta ad esprimerci al meglio, come testimoniato dal primo gol subito che ha rimesso in partita il Genoa. La sconfitta fa male, ma adesso – aggiunge l’attaccante del Sassuolo - dobbiamo giocarci tutto contro il Cagliari: fino a quando la matematica non ci condanna, ci crediamo".

Stefano Fogliani