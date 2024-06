A Ravarino e Bastiglia sindache riconfermate per il terzo mandato

Nulla da fare per gli avversari a Bastiglia e Ravarino. I due comuni delle Terre del Sorbara hanno sospinto con un voto "quasi bulgaro" – come si sarebbe detto una volta – rispettivamente Francesca Silvestri e Maurizia Rebecchi, che si preparano entrambe ad iniziare il loro terzo mandato da sindaco. A Bastiglia Silvestri con la sua lista di centrosinistra "Insieme per Bastiglia" ha raccolto 1.386 voti (70,46%), leggermente meno di cinque anni fa quando raccolse il 71,10%, lasciando comunque al suo avversario Giuseppe Vandelli della civica "Progetto Comune" appena 581 consensi (29,54%). "Grazie alle cittadine e ai cittadini di Bastiglia che ci hanno confermato una grande fiducia. Nei prossimi cinque anni – ha affermato Silvestri – insieme a una squadra di giovani e di persone di esperienza vogliamo continuare a lavorare per il nostro paese, siamo consapevoli che sarà necessario impegnare grandi energie, ma sono anche molto contenta di avere al mio fianco una squadra di persone davvero in gamba. Ci metteremo subito al lavoro per comporre la giunta e poi per continuare a mettere al primo posto le esigenze di tutte e di tutti". L’annuncio della giunta rinviato alla prossima settimana. Mentre a Ravarino, Maurizia Rebecchi, sostenuta da "Passione e Futuro", di centrosinistra, ha fatto man bassa raccogliendo 2.005 voti (76,53%), distanziando così il suo contendente Germano Cuccoli di "Insieme per Ravarino", che godeva dell’appoggio di tutto il centrodestra, fermo a 615 voti (23,47%). Forte il balzo in avanti della Rebecchi che l’altra volta aveva vinto con il 60,75%: "Ringrazio le forze politiche che ci hanno sostenuto e i cittadini che hanno creduto in noi, riconfermandoci la fiducia. Da domani saremo di nuovo al lavoro per la comunità tutta".

Particolare curioso è la forte astensione in questo comune, dove ha votato solo il 52,82%, e dove si è registrato un numero di elettori che hanno preso solo la scheda per le europee superiore agli altri comuni.

Alberto Greco