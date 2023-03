A Riolunato un successo il ritorno di ’Sci abile’

Tornato il bel tempo, già ieri le piste da sci hanno iniziato ad affollarsi e per questo week-end si prevede un altissimo numero di sciatori. "Le condizioni sono ottimali – dice Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone – col ritorno del sole ed un manto nevoso mai così abbondante: dai 100 ai 130 centimetri. Tutti gli impianti, le piste ed i raccordi sono fruibili". Tutto aperto anche alle Piane di Mocogno, sia per il fondo che la discesa; questa sera Ciaspolata in notturna con ritrovo alle 18,30 al Centro Fondo. Aperte le piste da sci nordico a S.Annapelago e al centro Fondo Boscoreale di Piandelagotti dove, dalla collaborazione di queste due località oggi è previsto il 13° trofeo fondo S.Annapelago intitolato a Bruno Bernardi in ricordo del locale campione sci da poco scomparso. Alle Polle di Riolunato ieri si è concluso il corso di avviamento e di perfezionamento allo sci e allo snowboard del progetto ‘Sci abile’ dedicato ai bambini disabili, soprattutto sordi. L’iniziativa è organizzata da Pierluigi ‘Gigi’ Contri e Luca Paoli dell’associazione ‘Emilia loves children’. Il riolunatese Contri è il presidente dell’associazione e spiega: "Finalmente dopo la forzata assenza a causa del Covid, siamo tornati sulla neve coi corsi di sci e gare per i più piccoli campioni audiolesi. E’ stato bello ritrovarsi per questa iniziativa, iniziata 14 anni fa". Varie autorità locali e del Frignano sono intervenute ieri alle premiazioni. "L’iniziativa 2023 –prosegue Contri – ha luogo grazie alla collaborazione con la Scuola sci Valcava del Cimone, lo Sci Club Riolunato, il patrocinio del Comune di Riolunato e l’apporto dell’associazione di escursionismo Stray Dogs. ’Emilia loves children’ ringrazia il consorzio Parchi Emilia Centrale e gli sponsor i cui contributi coprono le spese a favore dei bimbi audiolesi: Vis, Kerakool, Trenton e altre ditte della montagna". g.p.