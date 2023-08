A riveder le stelle Ricordando De André

Domani sera alle ore 21 nella Corte delle Sale della Meridiana a Vignola l’ultimo appuntamento di A riveder le stelle con “Omaggio a De André”. Prosegue l’ppuntamento estivo con la rassegna A riveder le stelle 2023. Nell’ultimo appuntamento si esibiranno Sabba Gallotta, chitarra e voce e Andrea Ceré, contrabbasso, con lo spettacolo musicale che ripercorrerà i successi del cantatutore genovese. Una serata sotto le stelle in compagnia di una chitarra e di un contrabbasso per rivivere le emozioni della poetica di Faber. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Il programma completo è consultabile su www.fondazionedivignola.it “Omaggio a De André” è un viaggio tra le canzoni del grande cantautore genovese, condite di aneddoti, storie e racconti. Sabba Gallotta, chitarra e voce, e Andrea Ceré al contrabbasso, ci accompagneranno in un percorso tra note e parole nei meandri del pensiero di Fabrizio De André per ricordare la profondità della sua poesia e l’attualità del suo sentire, uno spettacolo intimo, intenso ed emozionante. Sabatino “Sabba” Gallotta, voce e chitarra acustica e classica, ha la musica d’autore come colonna sonora della vita. Tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90 si esibisce nei locali, nelle piazze e nelle antiche corti di Modena, Bologna e provincia con spettacoli sui cantautori italiani. Dopo un periodo di pausa aderisce da subito al progetto “Bottega d’arti e pensieri” e dal 2018 al progetto Damadorè, una tribute band che unisce le canzoni e le poesie di De André con le sonorità progressive della Premiata Forneria Marconi. Damadorè è accreditata tra le band riconosciute dalla Fondazione De André. Andrea Ceré, contrabbassista, all’età di 12 anni inizia a dimostrare un forte interesse per la musica e comincia i suoi primi esperimenti su una tastiera Roland del padre. Qualche anno dopo trova la sua strada con il basso elettrico che inizierà a studiare prima come autodidatta e poi, a 16 anni, comincerà a prendere lezioni private dall’insegnante bassista e turnista Davide Padovani. Col tempo ha sviluppato l’interesse per il contrabbasso che ha iniziato a studiare prima sotto la guida del maestro Enrico Lazzarini poi con il Maestro Luigi Giannoni presso il Conservatorio Vecchi-Tonelli di Modena dove si iscriverà nel 2008 per poi diplomarsi nel 2013.