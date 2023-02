A Roma un parco per Lenzini, amato presidente della Lazio

Da tempo richiesto da familiari ed amici, da tifosi laziali, anche con una raccolta firme, finalmente oggi a Roma vi sarà una intitolazione all’ex presidente della Lazio Umberto Lenzini (originario della Valle del Pelago). Si tratta di un parco pubblico in via Gregorio XI, nel quartiere Aurelio. Un importane riconoscimento da parte del Comune verso un imprenditore che ha fatto la storia della capitale, portando per la prima volta lo scudetto in casa Lazio nel 1974. Umberto Lenzini fu figura chiave di quella squadra scudettata, insieme all’indimenticabile mister Tommaso Maestrelli e al condottiero in campo Giorgio Chinaglia. In diverse occasioni fu proprio suo nipote Andrea Lenzini (residente a Pievepelago) a chiedere alle istituzioni comunali romane di ricordare il nonno con l’intitolazione di una via o di un’area verde. Oggi alle 16 la S.S. Lazio Plogging invita i tifosi all’intitolazione del Parco di Val Cannuta presso il Municipio Roma XIII Aurelio. "Nonno Umberto – vuol ricordare il nipote Andrea– non fu solo il presidente della Lazio del primo scudetto ma in primis un imprenditore che ha costruito molti palazzi nella zona nord-ovest (Valle Aurelia- Pineta Sacchetti) della città eterna. Non dimentichiamoci che fu anche un atleta che praticava atletica leggera. E’ stato un presidente, oltre che vittorioso, molto amato con un cammino dalla serie B allo Scudetto, che ha speso tutto sé stesso per la Lazio". Proposta di una intitolazione stradale anche a Pievepelago, dove Umberto Lenzini nacque in zona san Michele: qui la Lazio si allenò nelle estati dal 1969 a 1979; con gran festa nell’estate 1974 quando la Lazio tornò nel paese col primo scudetto sulle maglie, seguita da una gran massa di tifosi".

g.p.