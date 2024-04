A Salerno nei precedenti un pari e una sconfitta. Ma con Allegri il Sassuolo vinse la Supercoppa

L’ombra dell’Arechi si allunga sul Sassuolo, che tra l’altro allo stadio della Salernitana lega un ricordo datato quanto importante (i neroverdi di Allegri, neopromossi in B, ci vinsero ai rigori una Supercoppa di C nella primavera del 2008), ma cerca di infilare in una porta che si è fatta strettissima un exploit esterno. Fuori casa, infatti, i neroverdi non fanno punti da dicembre (2-2 contro l’Udinese) e non vincono da novembre (4-3 all’Empoli) quando peraltro entrambe le gare vennero marchiate a fuoco da Domenico Berardi. Nel 2024 il ruolino di marcia lontano dal Mapei Stadium è un pianto (6 partite, zero punti, 2 gol fatti e 13 subiti) e la Salerno depressa dall’ultimo posto in classifica – prevendita fiacca, raccontano i media vicini ai campani – potrebbe essere la cornice ideale per fare giustizia di tante difficoltà, ma mica è detto. Perché a conti fatti dall’Arechi il Sassuolo di serie A ci è passato solo due volte, raccogliendo un pareggio due stagioni orsono e una sconfitta (mortificante, 3-0 e tutti a casa), ed è ad un altro Sassuolo, in serie B, che si deve l’ultima vittoria sul Golfo. Finì 4-1, ma parliamo del 2009/10, ovvero di una vita fa. L’oggi racconta ben altro e derubrica l’anticipo di domani sera a gara di retroguardia che oppone la Salernitana ultima al Sassuolo penultimo, promettendo partita più ricca di pathos, e fatica, che di tecnica. E ‘specchia’ carenze reciproche raccontate da statistiche che dicono che solo la Salernitana (20 sconfitte) ha perso più che il Sassuolo (18) e aggiungono che se la Salernitana in casa ha fatto peggio di tutti (7 punti) solo la stessa Salernitana, il Frosinone e l’Empoli hanno fatto peggio del Sassuolo che, lontano dal Mapei Stadium, ha raccolto 8 punti e non segna da 326’. Non granchè, come viatico, ma a questo si sta, con l’idea, che vale la pena rincorrere, che rompere il tabù combinato dall’allergia all’Arechi e alle difficoltà in trasferta varrebbe non doppio, ma triplo per gli uomini di Ballardini. Vincendo e issandosi a quota 27, infatti, si sorpassano Frosinone ed Empoli e si agganciano Verona e Cagliari. Poi si guarderà cosa fanno gli altri.