A San Felice come al cinema Ornella Muti e la figlia Naike saranno madrine di "CineValley" a San Felice sul Panaro, evento ispirato ai grandi film con ospiti come Claudio Porcarelli e Alvaro Vitali. Saranno presenti anche Enzo D’Alò e Sandy Marton per celebrare icone del cinema italiano.