A San Martino il secondo battesimo del millennio La frazione di 30 abitanti rinasce con Gabriele

Domenica 5 febbraio, campane a festa nella parrocchia di San Martino Vallata, frazione di Polinago, per il battesimo del piccolo Gabriele Borbeggiani, nato nel 2022. È questo il secondo battesimo di un bambino residente nel territorio parrocchiale celebrato da un quarto di secolo a questa parte. Il primo è stato quello del fratello di Gabriele, Tommaso, nato nel 2021. Eventi questi che ci riportano a venticinque anni fa, quando don Paolo Fratti, parroco anche di Polinago e di Cassano, battezzò la piccola Marilù. Oggi, Marilù è adulta e sposata con Claudio, genitori di Gabriele e Tommaso, che hanno scelto di rimanere ad abitare a San Martino e di crescervi i figli, collaborando nell’azienda agricola di famiglia. Così, don Fratti, che ha ottantasette anni ed è parroco della frazione polinaghese da quando ne aveva trenta, avrà la gioia di aprire la pregevole chiesa di San Martino eretta, secondo la tradizione popolare, all’inizio del XVII secolo, chiusa nei mesi invernali, per battezzare il secondogenito di quella bambina di venticinque anni fa, alla quale Gabriele e Tommaso hanno tolto un primato. La frazione di San Martino Vallata, a sette chilometri dal capoluogo di Polinago, conta una trentina di abitanti, suddivisi in borgate sparse tra i boschi e i castagneti, in una posizione suggestiva per il paesaggio e per le pregevoli testimonianze storico-artistiche, in particolare gli oratori di San Giovanni, San Geminiano, Sant’Antonio Abate e alla Madonna Della Rondine. Come tanti borghi montani, San Martino ha visto la partenza di gran parte degli abitanti, che spesso tornano al paese nei mesi estivi, come villeggianti. "Speriamo che anche altre famiglie possano seguire l’esempio di Marilù e scegliere di rimanere o venire ad abitare a San Martino – spiega don Paolo Fratti –. Sarebbe bello vedere proseguire le tradizioni del borgo, come il ’coccetto’ sul sagrato la mattina di Pasqua o la festa dell’Addolorata e la funzione della Madonna della Rondine". "Questo evento dà speranza per il futuro e ci riempie di gioia – commenta Giandomenico Tomei, sindaco di Polinago –. Mamma Marilù, originaria del luogo, è la persona più giovane della frazione. Fra lei e i due figli, come età, non c’è nessuno. Quando era già maggiorenne, la persona dopo di lei aveva 40 anni". Ciò dà il senso del vuoto, è il segnale di un territorio che si spopola".

Intanto, la comunità parrocchiale di San Martino Vallata si prepara ad accogliere il piccolo Gabriele, sperando in altre nascite.

alter Bellisi