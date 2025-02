A San Possidonio tornano i giornali: "Ecco la nuova edicola-fioreria"

Una boutique di fiori, ma anche un luogo dove comprare giornali e riviste: ecco, a San Possidonio, la scommessa di Alessia Mantovani. Sei anni fa, terminata la scuola per acquisire il riconoscimento professionale di ’fiorista’, ha rilevato a San Possidonio, poco lontano dalla abitazione di famiglia a Santa Caterina di Concordia un negozio di fiori che stava per essere ceduto. Lo ha chiamato ’Fior di luna’. E ancora adesso è qui, immersa tra profumi di piante da arredamento e fiori a confezionare mazzi e piante regalo, a provarci con un’altra scommessa: unire alla grazia di un ambiente, dove a chi entra pare di camminare attraverso una piccola serra, la proposta di ben altro profumo, quello dell’inchiostro di stampa dei giornali. Alessia Mantovani domani mattina alle 10 inaugura la sua nuova attività, questo insolito abbinamento tra fioreria ed edicola, un’esperienza potremmo dire ’pilota’, mai tentata in Italia.

Da poco più di quindici giorni le sono cominciati ad arrivare puntualmente alle 6 del mattino i giornali. Chi possedeva la vecchia licenza di vendita giornali e riveste, dopo la pensione, non se l’è più sentito di continuare a fare ’levatacce’. Questo però ha lasciato per mesi e mesi questo piccolo comune, di circa 3.500 abitanti, senza più i giornali. L’informazione era affidata solo a radio, tv e social.

Mantovani, come è nata la decisione di prendere la rivendita dei giornali?"Tempo fa siamo stati convocati noi commercianti dall’Amministrazione Comunale per parlare del fatto che nel paese non esisteva più un’edicola e, di conseguenza, per l’amministrazione e i cittadini era un disagio. Hanno chiesto se c’era qualche commerciante che aveva intenzione di ampliare o inserire nella propria attività la rivendita dei giornali. Serviva qualcuno che avesse già un’attività, fosse già registrato. Io mi sono fatta avanti. Sono stata l’unica. Sono stata incoraggiata dal fatto che mia madre proprio in quei giorni è andata in pensione. E’ ancora giovane e da lei posso ricevere un aiuto. Ovviamente la sua collaborazione è regolarizzata".

E come va la vendita dei giornali?"I giornali sono iniziati ad arrivare una quindicina di giorni fa. Sta andando molto bene. Anzi, benissimo. I cittadini di San Possidonio sono molto contenti di questa cosa. E vedo che più passa il tempo e si sparge la voce, più si va allargando il giro della clientela".

C’è più interesse per la stampa locale o nazionale?"Si vendono molto i giornali locali, ma anche qualcosa di nazionale. Prevalentemente, però, è la stampa locale quella più richiesta. Tra la popolazione c’era tanta attesa e tutti quelli che entrano vanno ripetendo che era ora ci fosse a San Possidonio una rivendita di giornali". La ’combo’ fiori e giornali funziona?"E’ da poco che è partita questa esperienza, ma è un abbinamento che funziona sia da una parte che dall’altra: c’è chi entra per il mazzo di fiori e intanto compra anche il quotidiano, poi vedendo che ci sono i giornali magari torna anche nei giorni seguenti. E viceversa, chi entra per i giornali talvolta coglie l’occasione di acquistare la piantina o i fiori. Abbiamo anche le riviste. Ho preso il pacchetto completo".

Alberto Greco