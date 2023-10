A San Prospero palestra nel parco

Oggi cerimonia di consegna dell’area attrezzata per l’esercizio fisico e lo sport, allestita nel Parco della Repubblica, a fianco della scuola. Così anche San Prospero entra nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute spa, la società dello Stato per la promozione dei sani stili di vita. Si tratta di un’area attrezzata digitalizzata di circa 40 metri quadrati. Per ogni attrezzo ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code. Cerimonia alle 16.30, alla presenza del sindaco Sauro Borghi e dell’assessore allo Sport Matteo Borghi assieme alle associazioni.